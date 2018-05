Zumba la Penitenciarul Vaslui, de Ziua Mondialã a Dansului

Profesorul Mircea Mocanu, renumitul instructor licentiat de Zumba, a scris duminica trecutã, o paginã nouã, ineditã, in cariera sa. Acceptand invitatia Penitenciarului Vaslui, acesta a sãrbãtorit Ziua Mondialã a Dansului29 Aprilie, pe unul dintre terenurile de sport ale unitãtii, impreunã cu 50 de persoane private de libertate repartizate in regimurile deschis si semideschis. Originar din Husi, Mircea Mocanu practicã Zumba Fitness din anul 2011, avand specializãri multiple: Zumba Kids & Kids Jr., Zumba Toning, Zumba Step, Aqua Zumba, Strong by Zumba. Instituitã in 1982 si promovatã de Consiliului International al Dansului, Ziua Mondialã a Dansului... citeste mai mult