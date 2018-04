Zuckerberg: In Rusia, unii incearca sa manipuleze Facebook!

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a caracterizat ceea ce se intampla acum cu reteaua de socializare drept "o cursa a inarmarii". Audiat in Senatul SUA, tanarul miliardar a regretat reactia lenta la interventia Rusiei in alegerile prezidentiale americane.



"Este o cursa a inarmarii. Si vor continua sa se perfectioneze in acest domeniu. Iar noi trebuie sa investim pentru a deveni mai buni", a spus Zuckerberg in fata Comisiei senatoriale. Omul de afaceri a subliniat ca, acum, compania pe care o conduce este mai pregatita pentru a lupta nu doar impotriva ingerintelor in alegerile intermediare pentru Congres,... citeste mai mult