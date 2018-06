Mega Image are planificate 4 noi locatii pentru luna decembrie (3 Mega Image si 1 Shop&Go), dintre care una a fost deja deschisa pe 1 decembrie, in Dragonul Rosu. Cele 3 unitati vor fi deschise pe 7 si pe 14 decembrie, in zonele strada Witing,...

Daily business, 5 Decembrie 2011