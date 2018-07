Zone turistice din Grecia, inundate. Ce se intampla cu vacantele romanilor In ultimele saptamani, Grecia se confrunta cu ploi torentiale si inundatii in foarte multe regiuni, unele dintre ele turistice. Grecia este una dintre cele mai solicitate destinatii de vacanta in acest an, pentru care mii de romani si-au rezervat deja bilete la angetiile de turism. In aceste conditii, cel mai probabil, vacantele se vor anula.

Furtuna supranumita "Medusa" a provocat pagube insemnate in Grecia, care se confrunta cu inundatii si cantitati insemnate de precipitatii de la inceputul verii.

Mai multe statiuni din Nordul si Estul

