Prefectul Eduard-Andrei Popica si subprefectul Mircea Gologan au participat, marti, la actiunea de plantare a unei pãduri Centenar, in zona Dobrina- Husi, pentru a marca implinirea a 100 de ani de la Marea Unire. La eveniment au participat voluntari din scoli si institutii publice, ministrul Apelor si Pãdurilor din Romania, Ioan Denes, precum si o delegatie din Republica Moldova, condusã de Nicolae Munteanu, vicedirector al Agentiei ßMoldsilva’, sub coordonarea Directiei Silvice Vaslui. Prefectul de Vaslui a plantat un stejar, in amintirea unirii de acum 100 de ani. ßEste un lucru extraordinar ce se intamplã aici. E pãcat cã... citeste mai mult