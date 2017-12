Ger cumplit în Caraș Severin. Potrivit hărţilor ANM, luni dimineaţă, în prima zi de Crăciun, indicele de răcire a coborât la valoarea -42, mult sub pragul suportabilităţii, în zona Cunţu şi Ţarcu din judeţul Caraş Severin.

În situaţia în care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20 de grade) sau cand indicele de racire coboara sub pragul valoric de -32, se aplica OUG 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția... citeste mai mult