Artista americană Zola Jesus, una din cele mai interesante prezențe pe scena dark wave, concertează pentru prima dată la București, joi 9 august, după ora 21, la Control Club, în cadrul turneului de promovare a noului album, Okovi. Biletele sunt disponibile online, pe Eventbook.ro.

De origine rusă, Nika Roza Danilova cântă sub pseudonimul Zola Jesus din 2008 și are la activ cinci albume de studio. Sound-ul său combină elemente electronice, industrial, goth, dar și influențe din muzica clasică.

Cu versurile sale sumbre și imaginea de prințesă goth, Zola Jesus a atras comparații cu Lisa Gerrard (Dead Can Dance),... citeste mai mult

acum 39 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 24 , Sursa: Amosnews in