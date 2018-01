Duminica, 14 Ianuarie, 18:49

Fostul luptător și bodyguard al lui Gigi Becali, Cătălin Zmărăndescu (44 de ani), a făcut o serie de dezvăluiri despre cum a ajuns să lucreze pentru patronul FCSB.

"Am ajuns să fiu bodyguard după o competiţie sportivă în care am avut meci cu unul dintre bodyguarzii dânsului, în K 1. L-am bătut foarte bine, iar după meci a intrat ca fulgerul în vestiar. Mi-a zis aşa: Băi, băiete, tu de mâine lucrezi pentru mine. Nici n-am apucat să reacţionez. Şi, de atunci, am lucrat împreună", a povestit Zmărăndescu, la TV DigiSport.

Zmărăndescu n-a uitat nici momentul din 2009 când a fost arestat preventiv după ce a fost implicat în