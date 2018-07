Croaţia s-a luptat până în ultimul minut pe stadionul Lujniki din Moscova, însă nu a reuşit să obţină minunea şi să câştige Cupa Mondială. Echipa pregătită de Zlatko Dalic a marcat de două ori în poarta Franţei, însă Mbappe & Co. şi-au spus cuvântul, 4-2, şi au devenit campionii lumii.

"Felicit Franţa pentru trofeul obţinut. Am jucat bine primele 20 de minute, am controlat meciul, apoi a venit autogolul nostru. Ne-am revenit, am dominat şi apoi a venit penalty-ul", a declarat Dalic, care a mai precizat: "Trebuie să îmi felicit jucătorii. A fost probabil cel mai bun meci al nostru de la acest turneu, am controlat meciul, dar până la urmă am cedat.... citeste mai mult

