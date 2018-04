Miercuri, 04 Aprilie, 11:30

Zlatan Ibrahimovici (36 de ani) a reacționat în stilul caracteristic după golul superb reușit de Cristiano Ronaldo în meciul cu Juventus, scor 3-0.

Portughezul a reușit o foarfecă spectaculoasă de la 11 metri și l-a învins pe Buffon, însă Ibrahimovici n-a fost surprins.

"A fost un gol frumos, dar ar trebui să încerce de la 40 de metri", a fost reacția lui Zlatan pentru ESPN.

Suedezul face referire la reușita sa fabuloasă din amicalul Suedia - Anglia, scor 4-2.

Ronaldo has given us an early contender for #UCL Goal of the Week

