Neselecţionat la Campionatul Mondial din Rusia, Zlatan Ibrahimovic este atent la toate meciurile foştilor săi colegi.

Zlatan a făcut deplasarea la turneul final alături de un sponsor al competiţiei. Chiar dacă nu a fost luat în lot, atacantul este de părere că are şi el merit în calificarea Suediei din faza grupelor, pentru cuvintele de susţinere adresate înaintea începerii Campionatului Mondial.

„Aşa cum am spus şi la începutul meciurilor, Suedia va face performanţă în Rusia. Rămân la aceeaşi părere şi spun că sunt în stare să câştige trofeul. Sunt foarte mândru că sunt suedez. Eu am cucerit lumea, acum e rândul lor”, a spus... citeste mai mult

