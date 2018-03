Articol de — Daniel Scorpie Sambata, 31 Martie, 10:13

Zlatam Ibrahimovici s-a prezentat în stil grandios la LA Galaxy. "Destinul m-a dus aici. Nu vă faceți griji, am ajuns în Anglia în scaun cu rotile și am cucerit-o în 3 luni. Am multă adrenalină", a spus suedezul.

Los Angeles Galaxy l-a prezentat aseară pe Ibrahimovici, iar atacantul suedez a făcut, ca de obicei, show, pe placul americanilor: "Am venit aici să câștig și destinul m-a dus. Încă de când eram la PSG m-au vrut, mintea mea era acolo, nu la Manchester, dar atunci nu s-a mai făcut. Când Los Angeles a început să mă sune... citeste mai mult

