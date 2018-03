"Venirea mea aici era clară, trebuie să se facă deja acum doi ani, la finalul contractului cu PSG. Mă simt bine, sunt în plină formă. Sunt ca Benjamin Button, nu sunt bătrân şi voi muri tânăr.

Am venit în Anglia în scaun cu rotile, toţi ziceau că sunt bătrân, şi am cucerit-o în trei luni, apoi toată lumea spunea altceva", a declarat Ibrahimovic

Apoi, a continuat pe aceeaşi linie. "Ştiu ce pot, ştiu ce am de făcut şi eu sunt aici ca să câştig. Dacă sunt fani pe aici care nu mă cunosc, vă asigur că o să mă cunoască! Ne aşteaptă un meci important, dar eu sunt gata! Leului îi e foame!", a spus Ibra,

Sursa: Mediafax