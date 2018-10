Samsung a lansat un nou spot publicitar care îl are în prim-plan pe Zlatan Ibrahimovic. De această dată, vedeta celor de la LA Galaxy lansează câteva săgeţi spre Apple şi le recomandă oamenilor să treacă la gama Galaxy produsă de brandul asiatic.

"Încercaţi acest telefon. E rezistent la apă, are clasica mufă jack şi se poate încărca wireless. Incredibil", se arată în mesajul postat de Zlatan pe pagina sa de Twitter. Alături a ataşat şi clipul publicitar produs de Samsung.

Check this out. Water resistant, no dongles and wireless charging. For all my phones. Amazzing. #upgradetogalaxy... citeste mai mult

