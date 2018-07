Ziua zero: Va da sau nu Guvernul astazi o noua OUG 13? In aceste zile, a aparut in spatiul public o informatie conform careia Executivul Vioricai Dancila pregateste o noua Ordonanta 13, care prevede amnistii si gratieri. Aceasta ar putea fi adoptata chiar marti, in sedinta de la ora 14:00, insa liderii PSD neaga aceasta ipoteza.

