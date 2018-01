Împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române - Moldova și Țara Românească, a fost sărbătorită miercuri, 24 ianuarie 2018, de întreaga Românie, în interiorul hotarelor ei actuale în special, dar și în teritoriile noastre istorice și în Diaspora românească în general. Manifestările cele mai ample au fost organizate, firește, în Moldova, în municipiile Iași și Focșani, dar și în Regat, în Capitala București.

Înghesuiala politicienilor a fost aceeași ca în fiecare an, ca să fie văzuți de electorat - nu-i așa? Dar... cu acest inconvenient, pe alocuri grețos (perpetuat an de an și la Ziua Națională, și la 24... citeste mai mult