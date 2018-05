ZIUA SI VEACUL EUROPEI UNITE – Declaratie politica

Recent, intr-un final insorit de aprilie, am partici – pat, la Vaslui, la solemnitãtile consacrate Zilei Nationale a veteranilor de rãzboi. De acolo, din vibrantele amintiri ale putinilor supravietuitori – veterani nonagenari si vãduve de rãzboi -, am cules si am luat cu mine un singur laitmotiv: pace si iar pace si Doamne-pãzeste sã nu mai trecem prin ce am trecut! Visul unei lumi mai bune trãieste in fiecare dintre noi. În acest scop, la 9 mai 1950, s-a fãcut primul pas in directia creãrii Uniunii Europene. Pasul era la o distantã de doar cinci ani de la... citeste mai mult