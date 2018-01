Ziua si recordul pentru euro: 4,6656 lei! Dupa ce, vineri, a atins un nou maxim fata de leul romanesc, astazi, cursul euro calculat de Banca Nationala a Romaniei a cunoscut un nou puseu de crestere, recordul mutandu-se la un nou nivel.

Este vorba deste 4, 6656 de lei pentru un euro, in crestere cu 0,0042 lei, adica 0,09%, in comparatie cu ziua de vineri. Acesta este al treilea varf pentru cotatia euro in mai putin de o luna, startul fiind dat in ultima zi bancara a anului trecut, cand euro ajungea la 4,6597 de lei. In acelasi timp, Banca Nationala a stabilit, astazi, un curs de... citeste mai mult