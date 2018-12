22 Decembrie – Ziua Revoluției din 1989 și a Libertății, a fost marcată și în acest an la Oradea.

Astfel că, într-o manieră modestă, oficialitățile și unitățile militare s-au înghesuit pe aleile Cimitirului Municipal lângă mormintele eroilor orădeni.

Se împlinesc 29 de ani și Oradea, deși mereu în febra disputelor pe statui, nu are, încă, un monument de for public dedicat celui mai important eveniment din istoria națională recentă.

Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica

citeste mai mult