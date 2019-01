Şcolarii şi preşcolarii de la Şcoala Primară “Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au rememorat evenimentele Micii Uniri, au marcat Ziua Principatelor Române, sub sceptrul lui Cuza, prin diverse activităţi: recitare de poezii - “Românaşi şi româncuţe“, “Limba românească”, “Ziua Unirii”, intonare de cântece patriotice, evenimentul fiind încheiat prin Hora Unirii.

