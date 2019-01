Asociația “American International School of Transylvania” organizează astăzi, 17 ianuarie, de la ora 17, la centrul comercial VIVO din Baia Mare (parter), acțiunea “School day of non-violence and peace” (Ziua non-violenței și păcii în școli).

Aceasta va cuprinde: etalarea unui afiș mare care să atragă atenția oamenilor pe care va fi reprezentat un simbol al păcii ce va putea fi pictat cu degetele; stickere cu simboluri ale păcii pentru oferit participanților; o ramă tip profil de Facebook cu care clienții vor putea face poze, cu titlul evenimentului, locația și câteva etichete; câteva pinatas cu bomboane pe care oamenii le vor lovi... citeste mai mult