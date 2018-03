La sediul Asociaţiei „Ne trebuie Speranţă” din Mănăstirea Doamnei va fi marcată mâine cea de-a XIII-a aniversare a Zilei Mondiale a Sindromului Down. În parteneriat cu fundaţia „Star of Hope România”, Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani şi Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoşani se alătură şi în acest an asociaţiilor care se ocupă cu persoanele cu Sindrom Down, din ţară şi internaţionale, această zi fiind marcată prin activităţi sportive, artistice, momente distractive, specifice unei aniversari.



Ziua de 21 martie reprezintă o zi de conştientizare la nivel mondial a persoanelor cu Sindrom Down, ce a fost recunoscută... citeste mai mult