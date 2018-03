Peste tot prin lume, data de 21 martie este marcată ca fiind Ziua Mondială a Sindromului Down.

Sindromul Down este o afecţiune permanentă, apărută la naştere, cauzată de existenţa unui extracromozom, 21, în structura genetică. Persoanele care suferă de Sindromul Down se nasc cu trăsături fizice specifice şi cu un uşor retard mintal. Afecţiunea este permanentă, dar un tratament adecvat şi continuu poate asigura un trai bun şi o viaţă normală copiilor cu Sindrom Down, aceştia ajungând să crească sănătoşi şi fericiţi. Până la urmă, e doar un cromozom în plus, nu sunt chiar atât de... citeste mai mult