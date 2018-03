Peste tot in lume, in fiecare an pe 14 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Diabetului. Mai puţin in Sălaj, unde nici de această dată Direcţia de Sănătate Publică sau Spitalul Judeţean de Urgenţă nu s-au implicat in organizarea unor manifestări...

Salajeanul, 16 Noiembrie 2010