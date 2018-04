Asociaţia Naţională a Hemofilicilor din România şi Asociaţia Română de Hemofilie continuă campania "Misiunea: Zero Sângerări"

* În 2017, consumul de factor antihemofilic în România a fost de doar 2,28 UI per capita. În Uniunea Europeană, media este de 5 UI per capita

* Dacă s-ar fi aplicat corect noul protocol terapeutic, aprobat în decembrie 2016, după o aşteptare de opt ani, România ar fi putut face un salt istoric în anul 2017, ajungând la un consum de 4 UI per capita, minimum recomandat

