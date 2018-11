Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Această zi este marcată la nivel internaţional de către toate asociaţiile membre ale IDF, de furnizorii de servicii de sănătate, cât şi de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului.

În fiecare an, Ziua Mondială a Diabetului se concentrează pe o temă aparte. Din 2009 încoace, tema este prevenirea diabetului şi educarea cu privire la acesta, scopul acestui eveniment fiind să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet, reprezentând şi o... citeste mai mult

azi, 00:51 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Replica in