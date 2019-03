Ziua Mondială a apei este sărbătorită anul pe data de 22 martie. Anul acesta, sărbătoarea are ca scogan "Leave No One Behind/ Nu lăsa pe nimeni în urmă". Află care sunt cele mai importante beneficii ale apei pentru organismul tău. Ziua Mondială a apei, curiozități.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a decretat, în 2010, că accesul la apă potabilă este un drept uman. Din data de 28 iulie 2010, dreptul fundamental al fiecărui pământean la apă potabilă este recunoscut oficial, asemeni dreptului la hrană sau dreptului la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări.

Ambasadorului Boliviei la ONU, Pablo Solon declara: „Oamenii sunt compuşi în principal din apă. Două... citeste mai mult

azi, 09:25 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in