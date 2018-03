ACTIVITATE… Ziua de 21 martie, declaratã Ziua Mondialã a Sindromului Down, este marcatã la Bârlad printr-o activitate tematicã.

Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, prin Centrul de Zi pentru Copilul cu Sindrom Down „Miracol” Bârlad, în colaborare cu Scoala Gimnazialã “Stroe S. Belloescu” Bârlad sunt organizatorii actiunii care promoveazã solidaritatea cu persoanele din categorii vulnerabile, dezvoltarea tolerantei si deschiderii fatã de persoanele cu sindrom Down.

Prin actiunea desfãsuratã, cele douã institutii, DGASPC Vaslui si Scoala... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 39 , Sursa: Vremea Noua in