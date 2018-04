Ziua Internationala de Constientizare a Autismului

Ieri a fost ziua internationala a constientizarii autismului.

Incepand cu anii 1990, incidenta si prevalenta Tulburarilor din Spectrul Autist au crescut treptat in intreaga lume. Acest fenomen este dezbatut de clinicieni si cercetatori internationali, iar Autism Society of America considera ca datele raportate de studiile din tara, cat si de cele din lume, demonstreaza faptul ca este vorba de o criza nationala si internationala in sanatate.

De asemenea, Profesionistii in Sanatatea Mintala a Copilului si Adolescentului din Romania atrag atentia... citeste mai mult