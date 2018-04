Joi, 08 martie 2012 (08.03.2012), vor avea loc, in direct, incepand cu ora 17:30, pe TVR 1, in cadrul emisiunii “Lozul cel Mare", noi trageri Joker, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Noroc Plus si Tragerea Speciala Loto 6/49 de Ziua Internaţională a...

Ziua Veche, 8 Martie 2012