Ziua Internationala a Copilului: Numeroase manifestari organizate in orasele din tara si in Capitala Numeroase manifestari dedicate Zilei Internationale a Copilului sunt organizate vineri in orasele din tara, copiii fiind invitati sa participe la diferite concursuri, sa urmareasca spectacole de teatru, sa se joace in parcuri amenajate special si, nu in ultimul rand, sa ia parte la activitatile educative realizate pentru ei in contextul Anului Centenarului Marii Uniri.

