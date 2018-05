Ziua Internationala a Asistentului Medical “Asistentul medical este o voce- Sanatatea este un drept al omului”

„La acest sfarsit de saptamana am sarbatorit asistentii medicali si moasele care isi desfasoara activitatea in sistemul medical.

Cu acest prilej doresc sa exprim, inca o data, recunostinta si respectul meu fata de activitatea cadrelor medicale – medici, asistenti medicali, infirmieri pentru efortul depus in asigurarea asistentei medicale.

Cunosc foarte bine munca depusa si realitatile cu care se confrunta acesti profesionisti. Vreau sa subliniez rolul important pe care asistentul medical il are in echipa medicala si in procesul de ingrijire al pacientilor.

Profesia de asistent medical este profund umana, cu rol in asigurarea tratamentului... citeste mai mult