Începând din anul 1993, comunitatea internaţională sărbătoreşte, în fiecare an, pe 22 martie, Ziua Mondială a Apei. Cu această ocazie, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP), împreună cu Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), organizează acţiuni dedicate acestei zile.

Acest eveniment, desfăşurat în fiecare an pe data de 22 martie, are în prim plan evidenţierea importanţei apei în viaţa de zi cu zi, în special a surselor de apă potabilă, precum şi prevenirea dezastrelor naturale.

În România această zi este sărbătorită din anul 1993 prin diferite conferinţe cu privire la prevenirea dezastrelor naturale provocate de apă (indundaţii) de pe plan naţional, soluţii de gospodărire a... citeste mai mult

