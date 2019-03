Începând cu anul 2017, unul dintre cei mai vechi şi cunoscuti suporteri stelişti trece printr-o încercare cumplită şi are nevoie de sprijin, de suport şi de solidaritate pentru ca destinul lui să fie unul pozitiv.

Cunoscut în rândul ultraşilor stelişti sub numele de Rică, Petre Aurel (40 de ani) a fost atunci diagnosticat cu cancer la colon, iar jucatorii, suporterii şi prietenii nu au ezitat să îi sară in ajutor. Ei au organizat evenimente intre suporteri, au vândut la licitaţie tricouri, au donat bani, au căutat oameni frumoşi şi inimoşi care să îl ajute. Împreună, au reuşit să îl susţină într-o perioadă foarte... citeste mai mult