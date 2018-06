În fiecare an, pe 24 iunie este sărbătorită Ziua Universală a Iei, simbol al identității noastre şi o piesă emblematică a costumului popular românesc. Evenimentul reprezintă un motiv in plus pentru Atelierul Poveștile IEI de a sărbători 4 ani de existență ca activitate în cadrul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila.

La inițiativa Corinei Ciuraru, coordonator Poveștile IEI, multe brăilence care au participat la șezătorile bibliotecii și-au cusut singure iile, alocând luni de muncă şi studiu pentru a reda frumusețea și varietatea cămășilor din diferite zone ale țării.

Vă invităm să admirați aceste ii într-o expoziție de cămăși tradiționale organizată la Secția de Etnografie a... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Info Est in