În fiecare an, pe 23 aprilie se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre. Cu această ocazie, militarii constănțeni organizează mai multe acțiuni.

Un astfel de eveniment are loc în parcarea supraterană a mall-ului VIVO din Constanța și în zona intrării 3 unde are loc o expoziție de tehnică și armament militar din dotarea Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești. ”Totodată, am pregătit surprize interactive pentru cei mici, și exerciții demonstrative cu mânuiri de armament” - au transmis reprezentanții Brigăzii 9... citeste mai mult