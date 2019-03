Ziua Femeii este sărbătorită la Sala Radio printr-un concert extraordinar, al cărui ”punct culminant” este Simfonia fantastică - una dintre cele mai cunoscute simfonii din toate timpurile, o transpunere în muzică a iubirii pasionale și obsesive a compozitorului însuși (Hector Berlioz) pentru o actriță irlandeză.

Programat vineri, 8 martie (19.00), evenimentul extraordinar prezentat de ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO, sub bagheta dirijorului NICOLAE MOLDOVEANU, are loc exact în ziua în care se împlinesc 150 de ani de la moartea lui Berlioz. În plus, concertul este conceput în onoarea Sezonului Franţa-România 2019 și programul serii cuprinde, pe lângă capodopera lui Berlioz, încă două creații... citeste mai mult

