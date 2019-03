Programat vineri, 8 martie (19.00), evenimentul extraordinar prezentat de ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO, sub bagheta dirijorului NICOLAE MOLDOVEANU, are loc exact în ziua în care se împlinesc 150 de ani de la moartea lui Berlioz. În plus, concertul este conceput în onoarea Sezonului Franţa-România 2019 şi programul serii cuprinde, pe lângă capodopera lui Berlioz, încă două creaţii extraordinare legate de cultura română şi de cea franceză: Enescu: Rapsodia română nr. 1 şi Saint-Saëns: Concertul nr. 1 în la minor pentru violoncel şi orchestră, lucrare interpretată de apreciatul violoncelist RĂZVAN SUMA.

