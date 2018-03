Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Ion Creanga, in colaborare cu Teatrul National Radiofonic, lanseaza luni, 02 aprilie, in ziua dedicata in mod traditional celebrarii cartilor pentru copii si tineret, ora 18:00, la Teatrul Ion Creanga- Sala Mica, aplicatia mobila de povesti pentru copii „PovesTIC".



Prin noua aplicatie, disponibila in App Store si Google Play, vechile basme romanesti, care au fermecat imaginatia a nenumarate generatii de tineri cititori si spectatori, sunt acum mai aproape de cei mici.



Aplicatia este gratuita si include o poveste gratuita, doua povesti cu plata si alte douasprezece povesti, grupate in trei pachete

