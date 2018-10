Ziua mondială a standardizării este sărbătorită, în fiecare an, la 14 octombrie, de către membrii Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (International Organization for Standardization - ISO), ai Comisiei Electrotehnice Internaţionale (The International Electrotechnical Commission - IEC) şi ai Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (International Telecommunication Union - ITU), respectiv de toţi cei implicaţi în activitatea de standardizare, potrivit Agerpres.ro.

