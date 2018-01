Ziua Culturii Nationale - editia a VIII-a

Data de 15 ianuarie, ziua in care s-a nascut poetul national Mihai Eminescu, a fost declarata in 2010 „Ziua Culturii Nationale“. De atunci, in fiecare an, in toate resedintele de judet din tara sunt organizate manifestari diverse de catre institutiile de cultura din judet. Ajunsa la a VIII-a editie, Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita si in judetul Calarasi, printr-o serie de activitati cultural-artistice dedicate sarbatorii.

