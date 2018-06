Ziua Copilului 2018 Dan Negru publică pe pagina sa de Facebook o listă a copiilor de care nu vorbește nimeni. Sunt copiii morți la Revoluție.

Ziua Copilului 2018 "Copiii despre care nu vorbește nimeni:

Catalin Andronic s-a născut pe 23 noiembrie 1989 și când a împlinit o luna de viața, pe 23 dec ‘89, un glonț răzleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Inainte de a muri a agonizat încă o ora sub ochii părinților.

37 de copii au murit in zilele alea. Nici azi nu se știe cine i-a ucis.

