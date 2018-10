A şasea etapă din Campionatul Naţional de Off Road, GTC Trophy, are loc de azi până pe 14 octombrie în judeţul Buzău, cu un format unic pentru competiţiile de acest gen din România, sub sloganul „Ziua cea mai lungă”.

Este a şaptea ediţie a competiţiei care presupune parcurgerea probei de traseu într-un interval maxim de 24 de ore, mergându-se astfel zi şi noapte pe cei 160-300 de kilometri off-road pentru fiecare dintre cele 6 clase competiţionale. Pe lângă clasele obţinute din off road, GTC Trophy propune şi clasa Hobby, dedicată posesorilor de maşini 4x4 care vor să îşi facă... citeste mai mult

