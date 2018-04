A doua zi, după interviul neinspirat în care a făcut gafa, premierul Dăncilă și-a cerut scuze.

”Îmi pare rău, o să vedeţi în perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că întotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme şi voi face acest lucru în continuare. Îmi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost intenţia mea şi vă asigur că nu aş face acest lucru niciodată, am să iau legătura cu organizaţiile, am să sun personal şi am să le spun că nu a fost intenţia mea”, a spus Viorica Dăncilă, la ieșirea de la bilanțul Poliției Române.

