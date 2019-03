Asociatia Werdnig Hoffman a marcat, la fel ca în fiecare an, ziua Bolilor Rare. In acest an, activitatea s-a desfășurat la Liceul Tehnologic “Iuliu Maniu” din Carei.

Activitatea s-a realizat în colaborare cu elevii, voluntarii si cadrele didactice din unitatea de învățământ organizatoare. S-a discutat cu elevii despre activitatile din ultima perioada ale asociatiei precum si de proiectele care sunt în derulare. De asemenea a fost prezentată elevilor semnificatia zilei Bolilor Rare din România, au avut loc discuții libere cu Robert Veres, președintele... citeste mai mult