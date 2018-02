Oamenii de stiinta afirma ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ.

Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede.

Potrivit cocoon.ro, unele filme precum „Cazul ciudat al lui Benjamin Button" sau „Ziua in care Pamantul s-a oprit" prezinta subtil acest fenomen, iar multa lume nu intelege cum se poate scurta timpul daca ceasul arata tot atatea ore.