Zipper Romania participant activ la proiectul „Romania, o natiune conectata”

Ziua Comunicatiilor din acest an s-a desfasurat sub mottoul „Romania, o natiune conectata. Comunicatiile si transformarea digitala", in contextul in care societatea, consumatorii, si mediul de afaceri se confrunta cu provocari comune.

Au fost dezbatute teme precum comunicatiile si transformarea digitala, viitorul platilor mobile in Romania, „customer care" in telecom, securitatea cibernetica, respectarea datelor personale in contextul GDPR.

Printre vorbitori s-au aflat Doru Vijiianu – director general Zipper Romania, Bogdan Cojocaru – Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), Sorin Grindeanu – presedintele... citeste mai mult