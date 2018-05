Zinedine Zidane a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca a demisionat de la Real Madrid. Francezul a plecat de la Real Madrid după 872 de zile în care a condus echipa de pe Santiago Bernabeu.

“Am luat decizia de a nu continua de anul viitor la Madrid. I-am explicat motivul şi am decis că acesta este momentul oportun. Era momentul să fac acest lucru. Această echipă avea nevoie de o schimbare. Are nevoie de un discurs nou. O altă metodologie de lucru. Iubesc mult acest club. Îi mulţumesc lui Perez că mi-a oferit şansă să... citeste mai mult