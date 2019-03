ZINA DUMITRESCU A MURIT la 82 de ani. Cunoscutul creator de modă Cătălin Botezatu a fost unul dintre copiii de suflet ai "mamei Zina, și la aflarea veștii, a început să plângă, în direct, la tv.

"Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred aşa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viaţa mai frumoasă (n.r. Ioan Casian). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puţin, acum e destul de delicat, nu ştiu, iertaţi-mă, nu ştiu ce să vă mai spun", a spus Cătălin Botezatu, conform Spynews.

citeste mai mult

acum 17 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in