Aradul are zile dedicate turismului din acest an, iar acestea vor fi marcate chiar în weekend-ul 7-8 iulie, în Parcul Pădurice. Inițiativa este a Consiliului Județean și urmărește promovarea județului din punct de vedere turistic.

Astfel, arădenii și cei care dintr-un motiv sau altul tranzitează municipiul vor avea parte de diverse activități – de la târguri, prezentări istorice, culturale și chiar excursii în județ.

Ediţia din acest an a Zilelor Turismului este dedicată Anului Centenar, în scopul ridicării la rang de cinste, a contribuţiei Aradului la... citeste mai mult

acum 58 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 47 , Sursa: Glasul Aradului in